        Son dakika: Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf yanlışlıkla kendini yaktı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf yanlışlıkla kendini yaktı

        Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf Raşit Yıldırım, gökyüzüne fırlattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı. Yıldırım, vücudunda oluşan yanıklarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Talihsiz kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:21
        Sivas’ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf Raşit Yıldırım, gökyüzüne fırlattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; Sivas’ta Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu gökyüzüne doğru fırlatarak donduğunu göstermek istedi. Bu sırada üzerine sıcak su dökülen Yıldırım, yaralandı.

        ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE YANIKLAR OLUŞTU

        Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek tedavi oldu.

        O ANLAR KAMERADA

        Yıldırım'ın yandığı an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        "SU HAVADA BUZ TUTAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

        Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyleyen ve talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak su ile test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne atmak isterken dengemi toparlayamadım ve su vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu. Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım" dedi.

