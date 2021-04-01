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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Skandal görüntüde adres ortaya çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Turşu tankındaki skandal görüntüde flaş gelişme!

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir turşu tesisinde çıplak ayaklarıyla kazana giren işçiyi cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Ekipler, çıplak ayaklarıyla kazana giren şahsı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da, işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiğini ve yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

Son dakika: Skandal görüntüde adres ortaya çıktı! - Haberler
Skandal görüntüde adres ortaya çıktı!
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İHA

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı İsa T., Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir tesiste elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.’yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

İHA'nın haberine göre, sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede her iki şahsın da Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

Videoyu çeken İsa T.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. Zanlı emniyette götürülürken kazanda görüntülere yansıyan ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Ali G.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir´de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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