        Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna jet iddianame! 4.5 yıla kadar hapis istendi

        Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna jet iddianame

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında, "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

        Giriş: 26.09.2025 - 13:24 Güncelleme: 26.09.2025 - 13:56
        Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna jet iddianame
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadis-i şerifi üzerine geçen diyalog nedeniyle program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz, 23 Eylül günü tutuklanmıştı.

        "MUHAFAZAKAR BİR DÜŞÜNCEYE SAHİBİM"

        İddianamede şüpheli olarak yer alan isimlerin ifadelerine yer verildi. Buna göre Enes Akgündüz, emniyet ifadesinde programın yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da çekildiğini ve kendisinin de konuk olarak davet edildiğini söyleyerek, “Ben kariyerim boyunca ilk kez bir programa dahil oldum. Benim işim ve kariyerim açısından izlenerek kendimi tanıtıp yükseltebileceğimi düşündüğüm bir programdı. Programın ana teması gülmek ve güldürmekti. Lakin bana sorulan soruda Peygamber efendimizin hadisi olduğundan herhangi bir bilgim yoktu. Videoyu izlediğinizde de soruyu anlamadığım için afallayıp kaldığımı göreceksiniz.

        Ekstra olarak programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar düşünceye sahip bir insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım.

        Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum. Ben bu yaşıma kadar hiçbir suça karışmadım” dedi.

        "BU SÖZÜN HADİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

        Program sunucu Boğaç Soydemir ise emniyette verdiği ifadede, Youtube'da bulunan soğuk savaş isimli programda yayınlanmak üzere, soru-cevap formatında karşılıklı soğuk şakaların yapıldığı video çektiklerini söyledi. Soydemir, “Video yaklaşık 2 hafta önce çekildi, geçtiğimiz cuma olarak yayınlandığını biliyorum. Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum arkadaşlardan duydum normal söylenen bir söz olarak biliyordum hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur. Bunun bir hadis olduğu öğrendiğimizde programın o kısmını yayından kaldırdık, gelen tepkiler üzerine kendi şahsi sosyal medya hesaplarımdan özür mesajı yayınladım, suçsuzum” dedi.

        4.5 YIL HAPİS İSTENDİ

        Soruşturmasını jet hızıyla tamamlayan savcılık Soydemir ve Akgündüz hakkında, “Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

