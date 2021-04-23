Sokak köpeğinden duygulandıran vefa!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Sokak köpeğinden duygulandıran vefa! Kayıp yaşlı adamı her yerde arıyor - Haberler
ABONE OL

Kayıp yaşlı aranıyor! Beslediği sokak köpeğinden duygulandıran vefa

Edirne'de, geçen salı gününden bu yana haber alınamayan Abdi Özer'in (80),kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri'nde arama çalışması başlatıldı. Bölgede balıkçılık yapan Özer'in beslediği sokak köpeği de aramalar sırasında ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Ekiplerle birlikte yaşlı adamı arayan sokak köpeğine köylüler sahip çıktı. Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu, "Birkaç hayvansever de aradı ama biz verme taraftarı değiliz. Ben kendim bakmak istiyorum" dedi. Köpeğin durumu hayvanseverler tarafından da yakından takip ediliyor

SON DAKİKA: Sokak köpeğinden duygulandıran vefa! Kayıp yaşlı adamı her yerde arıyor - Haberler
Sokak köpeğinden duygulandıran vefa!
0:00 / 0:00
DHA

Edirne'de Salı gününden beri haber alınamayan, kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri´nde arama çalışması başlatılan Abdi Özer´in (80) beslediği, çalışmalar sırasında ekiplerin yanından ayrılmayan sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı.


Merkeze bağlı Yolüstü köyünde salı günü evden çıkan Abdi Özer'den bir daha haber alınamadı. Nejat Özer, babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer'in, Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, aynı gün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı.

ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği de bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı.

'EKİPLERİN YANINDAN HİÇ AYRILMADI'

Bölgede aramalar bugün de devam ederken, Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu, Özer'in beslediği köpeğe sahip çıkacaklarını söyledi. Köpeğin gündüz sürekli Abdi Özer ile nehir kıyısında dolaştığını belirten Muhtar Bolu, "Bu köpeğimiz gündüzleri sürekli Abdi amca ile takılırdı. Sabah çıkar Abdi amcanın yanına giderdi. Zaten kendisi sürekli besliyordu onu. Akşam üzeri de ezana yakın saatler bahçeye gelir, geceyi de burada geçirirdi. Benim kedi ve köpeklerim de var. Geceleri onlarla kalıyordu. Gündüz kulübeye giderdi. Arama çalışmalarında hiç ekiplerin yanından ayrılmadı. Sürekli suyun yanındaydı" diye konuştu.

'ARTIK BAKIMI BİZE AİT'

Köpeğin bakımını artık kendilerinin üstlendiği söyleyen Bolu, "Artık bakımı bize ait. Bu saatten sonra bakımını üstlendik. Kendisine kulübe de yapacağız. Kendi kedi ve köpeklerimle birlikte onu bakacağım. Birkaç hayvansever de aradı ama biz verme taraftarı değiliz, vermeyeceğiz. Ben kendim bakmak istiyorum. Şu an isimsiz ama ileride isim de vereceğim kendisine" ifadelerini kullandı.

'MUHTARIN KARARINA SAYGI DUYDUK'

Köpeğin bakımını ve sahiplendirilmesini üstlenmek isteyen Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, "Olayı duyunca hemen iletişime geçtik. Sonuçta sahibini bekliyor. Koruma altına almak istedik. Bunun için köy muhtarımızla görüştük. Belediyemizle iletişime geçtik. Onlarla birlikte gidip köpeği teslim almak istedik. Ancak köy muhtarımız bize bu köpeğin kendisine emanet edilen bir can olduğunu ve kendisinin bakmak istediğini söyledi. Biz de kararına saygı duyduk ama olası bir sıkıntıda her zaman bizleri arayabileceğini kendisine belirttik" dedi.

'ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIP, AKŞAM MUHTARIN BAHÇESİNDE YATTIĞINI ÖĞRENDİK'

Köpeğin durumunu takip etmeye devam edeceklerini söyleyen Islattı, "Şu an köy muhtarımızla iletişim halindeyiz zaten köpeğimiz için. Şu an arama çalışmalarına katıldığını, akşamları da köy muhtarının bahçesinde yattığını öğrendik. Umarım sahibine kavuşur, hepimizin temennisi bu yönde. Olmazsa da şu an için köy muhtarımıza emanet. Aksi bir durumda hiçbir hayvanseverimizin aklı kalmasın, köpeğimizi alacağız ve iyi bir yuva bulunan kadar koruma altında tutacağız. Sonuçta onların da duyguları var. Bir hayvan sele kapılıp giden sahibini bırakmıyor. Biz nasıl onlara kıyıp bırakalım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
23 NİSAN! Son dakika: TBMM'nin 101'inci yılı! Meclis'te özel oturum
GÜNDEMTBMM'nin 101'inci yılı! Meclis'te özel oturum
SON DAKİKA: Vasiyeti yerine geldi! Bodrum'da uğurlandı!
GÜNDEMVasiyeti yerine geldi! Bodrum'da uğurlandı!
Metruk evde felaket! - Haberler
GÜNDEMMetruk evde felaket!
23 NİSAN ŞARKILARI: İşte en güzel 23 Nisan şarkıları... 23 Nisan Çocuk Bayramı şarkıları ve sözleri....
GÜNDEMİşte en güzel 23 Nisan şarkıları...
Son dakika: 'Gri pasaport' operasyonunda tutuklama kararı - Haberler
GÜNDEM'Gri pasaport' operasyonunda tutuklama kararı
SON DAKİKA: Fatma Mavi cinayetinde soruşturma tamamlandı! - Haberler
GÜNDEMFatma Mavi cinayetinde soruşturma tamamlandı!
İYİ Parti, teşkilatlara "Kovid-19 genelgesi" gönderdi
GÜNDEMİYİ Parti, teşkilatlara "Kovid-19 genelgesi" gönderdi
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 2021 hangi gün? Kadir Gecesi önemi
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
Öğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa çevirdi
GÜNDEMÖğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa ...