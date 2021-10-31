Sokakta çatıştılar, börekçide oturanlar vuruldu 0:00 / 0:00

İHA

Olay, geçen günlerde saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, otomobil ile sokağa gelen bir gruptan bir kişi, sokakta bir anda elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı.

Yaşanan çatışmanın ardından sokak içerisine gelen motosikletli kişiler yine ateş etmeye başladı. Bu sırada sokak içerisinde bulunan diğer tarafın da karşılık vermesi sonucu yeniden çatışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından taraflar sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı. Olayda Mehmet E. bacağından vurularak yaralandı. Çatışmada olayla ilgisi olmayan börekçide bulunan Şaban Y. elinden, Ömer T. ise omzundan vurularak yerde yardım bekledi. Yaralılar, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.

BEYOĞLU POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde olaya karıştığı tespit edilen saldırganlar Emirhan A., Abdülkadir Y. ve Emre A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahıs ifadesi alınarak sorgulandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan A. ve Abdülkadir Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emre A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.