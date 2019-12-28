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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sözcü gazetesi davasında karar dün açıklandı. “FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla yargılandıkları davada Gazeteci- Yazar Necati Doğru ve Emin Çölaşan ile beraber yargılanan isimler farklı hapis cezalarına çarptırıldı. İşte verilen hapis cezaları ve cezaların nasıl işleyeceği...

Mustafa Emin Çölaşan ve Necati Doğru: (3 yıl 6 ay 15 gün hapis) Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında yatarı, 2 yıl 7 ay 27 gün hapis cezasıdır. Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. Sanık 1 yıl 7 ay 27 gün hapis cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilir.

Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz: (3 yıl 4 ay hapis) Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında yatarı 2 yıl 6 ay 1 gün hapis cezasıdır. Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. Sanık 1 yıl 6 ay 1 gün hapis cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilir.

Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli: (1 yıl 13 ay hapis) Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında yatarı 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıdır. Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. Sanık 6 ay 21 gün hapis cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilir.