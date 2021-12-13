Sözleşmeli er, kadın polisi sokakta bıçakladı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde kan donduran bir olay yaşandı.

SOKAKTA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

DHA'da yer alan habere göre, Hakkari´de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç., izinli olarak geldiği Antalya´da, daha önceden tanıdığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği´nde görevli polis memuru Leyla S. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

YAKALAYIP DARP ETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanında taşıdığı bıçakla Leyla S.´yi karın bölgesinden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Leyla S.´nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.´yi yakalayarak darp etti.

OLAY YERİNDE BIÇAK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, suç mahallinde kaldırım üzerinde bulunan bıçak ve Leyla S.'ye ait tabancayı inceledikten sonra delil torbasına koydu.

AĞIR YARALANDI TEDAVİ ALTINDA

Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. de polis ekiplerine teslim edildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Abdullah Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.