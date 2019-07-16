'Silaha bakarken vuruldu' savunması

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre Ümraniye'de geçen hafta meydana gelen olayda, iş görüşmesi için müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın ofisine giden avukat Hüseyin Yama başından vurularak öldürüldü.

"AİLE İLE MAHKEMELİKTİK"

Hüseyin Yama'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç ifadesinde, "Ben Hava Kuvvetleri'nden 1995 yılında emekli oldum. 25 senedir de müteahhitlik yapıyorum. Avukat Hüseyin Yama'yı 6 senedir tanıyorum. Babası İlyas Yama'nın arsasına ev yapmak için anlaşmıştık. Daha sonra anlaşmayı iptal ettiler, ben bu inşaata 15 ay geç başlayabildim. Bu nedenle ciddi zararlar ettim. İşin bitiminde ben de zarar-ziyan davası açtım" dedi.

"SİLAHIMA BAKARKEN VURULDU"

Olay günü Hüseyin Yama ve stajyer avukatın ofisine geldiğini belirten Kılıç şöyle devam etti:

"Benim Hava Kuvvetleri'nden kalma Kırıkkale bir silahım var. Çekmeceden çıkartıp belime takacağım sırada, Hüseyin Yama ‘abi silaha bakabilir miyim' dedi. Ben de şarjörü çıkartıp ayağa doğru kalkmaya hamle yaptığımda birdenbire silah patladı. Patlama sonrasında yanımda oturan Hüseyin Yama yaralandı ve düştüğünü gördüm."

STAJYER AVUKAT CİNAYETİ ANLATTI

Cinayetin yaşandığı Ümraniye'deki ofise yanında çalıştığı Hüseyin Yama ile birlikte giden stajyer avukat Gülseren Cinkul da cinayet anını polise anlattı:

"Staja başladığım ilk gün Mehmet Sabri Kılıç ile olan görüşmeye ben de katıldım. Bir süre hep birlikte oturduk, bir ara Mehmet bey bana ‘Kızım sen sıkıldıysan yukarıda bayan sekreter var, istersen onunla muhabbet et biz de erkek erkeğe muhabbet edelim' dedi. Ben de kabul ettim, üst kata çıktım. Hüseyin bey bana mesaj attı, ‘aşağı gel birazdan adamlar gelecek' dedi. Ben de tekrar aşağı ofise indim. Mehmet bey neden geldiğimi sordu, ben de Hüseyin beyin çağırdığını söyledim. Hüseyin bey de 'Ben çağırdım, adamlar gelecek, işi öğrensin diye çağırdım' dedi. Mehmet bey ‘sen sıkılırsın' deyince tekrar yukarı çıktım. Ofiste 3-3.5 saat oturdum. Bu arada Mehmet bey telaşlı bir şekilde dışarı çıktı ambulans geleceğini söyledi. Ben de 'ambulansı kimin için çağırıyorsun?' diye sordum. O da bana başkası için çağırdığını söyledi. Daha sonra Mehmet beni çağırarak, ‘Sen bekleme işimiz uzun sürecek' dedi. Ben de 'O zaman ofise ineyim avukat bey ile görüşeyim' dedim. Mehmet bey ise ‘içeride görüşme var, ben sana yol parasını vereyim, sen git."

"PATLAMA SESİ DUYDUM"

Stajyer avukat Gülseren Cinkul, "Bir ara üst katta bulunan ofiste otururken bir patlama sesi duydum. Bunun nereden geldiğini veya silah patlama sesi olup olmadığını anlayamadım. Eve gittikten sonra olayları düşündüğümde, anormal bir durum olduğunu hissettim. Bunun üzerine avukat Hüseyin Bey'e 20.24'te whatsapp üzerinden mesaj attım. Mesajda, ‘Hüseyin bey size bir şey olmadı dimi, ambulans çağırmıştı Mehmet bey giderken, yanınıza gelmek istedim izin vermedi' şeklinde. Ancak geri dönüş yapmadı" dedi.