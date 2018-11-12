Marvel'in yaratıcılarından Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti. Örümcek Adam, X-Men, Thor, Hulk, Iron Man, Kara Panter ve Fantastik Dörtlü gibi dünyaca ünlü karakterleri yaratmıştı.
STAN LEE KİMDİR?
Stan Lee (28 Aralık 1922, New York Şehri), Amerikalı çizgi roman yazarıdır. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerini yaratmıştır. Stanley Martin Lieber 1922'de New York'da doğdu. Ailesi maddi sorunlar çekiyordu. Okulu bıraktıktan sonra çizgi roman yayınlama şirketi Timely'de çalışmaya başladı. İlk hikâyesi 1942 yılında Kaptan Amerika hakkındaydı. Stan Martin, S.T. Anley gibi farklı isimler altında yazılar yazdı fakat Stan Lee'yi seçti. Timely, ismini Marvel Comics olarak değiştirdi. Stan Lee yeni karakterler yaratmaya devam etti. Fantastik Dörtlü'yü 1961 yılında yarattı ve bunu Hulk takip etti. Bir yıl sonra ise Örümcek adam'ı yayınladı. Daredevil ise 1964'te ortaya çıktı. Tüm bu karakterler Stan Lee'yi çok başarılı kıldı.
Stan Lee'nin 2010 yılında sunduğu "Stan Lee'nin Süper İnsanları" adlı televizyon dizisi Türkiye'de 3 yıl sonra 2013 Eylül'ünde yayınlanmaya başlamıştır. Bu dizide Stan Lee, kendisinin "süper insan" olduğunu iddia eden insanları tanıtmıştır. Dizi şu an TRT HD kanalında yayınlanmaktadır.
FİLMLERİ
L'An 01
The Trial of the Incredible Hulk
The Ambulance
Mallrats
X-Men
Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV
The Adventures of Cinderellas's Daughter
Örümcek Adam
Daredevil
Hulk
Örümcek Adam 2
Comic Book: The Movie
The Princess Diaries 2: Royal Engagement
Man-Thing
Fantastik Dörtlü
Conflict
X Men: Son Direniş
Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçünün Yükselişi
Örümcek Adam 3
Mosaic
The Condor
Iron Man
The Incredible Hulk
Iron Man 2
Thor
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
Pizza Man
Yenilmezler
İnanılmaz Örümcek Adam
Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie
Iron Man 3
Thor: Karanlık Dünya
Kaptan Amerika: Kış askeri
İnanılmaz Örümcek Adam 2
Galaksinin Koruyucuları
Big Hero 6
Yenilmezler: Ultron Çağı
Ant-Man
Deadpool
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
X-Men: Apocalypse
Yoga Hosers
Doctor Strange
Galaksinin Koruyucuları 2
Örümcek Adam: Eve Dönüş
TELEVİZYON
Spider-Man and His Amazing Friends
The Incredible Hulk
X-Men: Pryde of the X-Men
Muppet Babies
The Comic Book Greats
Spider-Man
Fantastic Four
The Incredible Hulk
The Simpsons
Spider-Man: The New Animated Series
Stripperella
Madtv
Identity
Who Wants to Be a Superhero?
Robot Chicken
Heroes
The Spectacular Spider-Man
The Super Hero Squad Show
Black Panther
The Big Bang Theory
Entourage
Nikita
Stan Lee's Superhumans
Eureka
The Guild
Marvel - Yenilmezler Birliği
Muhteşem Örümcek Adam
Mad
Phineas and Ferb
Superheroes: A Never-Ending Battle
Fangasm
Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload
Hulk and the Agents of S.M.A.S.H.
The Simpsons
Agents of S.H.I.E.L.D.
Hell's Kitchen
Marvel 75 Years: From Pulp to Pop!
Agent Carter
Captain America: 75 Heroic Years
Stan Lee's Lucky Man
Big Hero 6: The Series
VİDEO OYUNLARI
Spider Man
Spider Man 2: Enter Electro
Marvel Ultimate Alliance 2
Marvel Super Hero Squad
Spider Man: Shattered Dimensions
The Amazing Spider Man
Lego Marvel Super Heroes
The Amazing Spider Man: 2
Family Guy: The Quest for Stuff
Lego Marvel Avengers
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