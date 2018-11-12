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Son dakika... Stan Lee hayatını kaybetti

Son dakika... Marvel'in yaratıcılarından Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti. Örümcek Adam, X-Men, Thor, Hulk, Iron Man, Kara Panter ve Fantastik Dörtlü gibi dünyaca ünlü karakterleri yaratmıştı

12.11.2018 - 22:16 | Güncelleme:

Marvel'in yaratıcılarından Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti. Örümcek Adam, X-Men, Thor, Hulk, Iron Man, Kara Panter ve Fantastik Dörtlü gibi dünyaca ünlü karakterleri yaratmıştı.

STAN LEE KİMDİR?
Stan Lee (28 Aralık 1922, New York Şehri), Amerikalı çizgi roman yazarıdır. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerini yaratmıştır. Stanley Martin Lieber 1922'de New York'da doğdu. Ailesi maddi sorunlar çekiyordu. Okulu bıraktıktan sonra çizgi roman yayınlama şirketi Timely'de çalışmaya başladı. İlk hikâyesi 1942 yılında Kaptan Amerika hakkındaydı. Stan Martin, S.T. Anley gibi farklı isimler altında yazılar yazdı fakat Stan Lee'yi seçti. Timely, ismini Marvel Comics olarak değiştirdi. Stan Lee yeni karakterler yaratmaya devam etti. Fantastik Dörtlü'yü 1961 yılında yarattı ve bunu Hulk takip etti. Bir yıl sonra ise Örümcek adam'ı yayınladı. Daredevil ise 1964'te ortaya çıktı. Tüm bu karakterler Stan Lee'yi çok başarılı kıldı.

 Stan Lee'nin 2010 yılında sunduğu "Stan Lee'nin Süper İnsanları" adlı televizyon dizisi Türkiye'de 3 yıl sonra 2013 Eylül'ünde yayınlanmaya başlamıştır. Bu dizide Stan Lee, kendisinin "süper insan" olduğunu iddia eden insanları tanıtmıştır. Dizi şu an TRT HD kanalında yayınlanmaktadır.

FİLMLERİ

L'An 01

The Trial of the Incredible Hulk

The Ambulance

Mallrats

X-Men

Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV

The Adventures of Cinderellas's Daughter

Örümcek Adam

Daredevil

Hulk

Örümcek Adam 2

Comic Book: The Movie

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Man-Thing

Fantastik Dörtlü

Conflict

X Men: Son Direniş

Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçünün Yükselişi

Örümcek Adam 3

Mosaic

The Condor

Iron Man

The Incredible Hulk

Iron Man 2

Thor

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

Pizza Man

Yenilmezler

İnanılmaz Örümcek Adam

Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie

Iron Man 3

Thor: Karanlık Dünya

Kaptan Amerika: Kış askeri

İnanılmaz Örümcek Adam 2

Galaksinin Koruyucuları

Big Hero 6

Yenilmezler: Ultron Çağı

Ant-Man

Deadpool

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

X-Men: Apocalypse

Yoga Hosers

Doctor Strange

Galaksinin Koruyucuları 2

Örümcek Adam: Eve Dönüş

TELEVİZYON

Spider-Man and His Amazing Friends

The Incredible Hulk

X-Men: Pryde of the X-Men

Muppet Babies

The Comic Book Greats

Spider-Man

Fantastic Four

The Incredible Hulk

The Simpsons

Spider-Man: The New Animated Series

Stripperella

Madtv

Identity

Who Wants to Be a Superhero?

Robot Chicken

Heroes

The Spectacular Spider-Man

The Super Hero Squad Show

Black Panther

The Big Bang Theory

Entourage

Nikita

Stan Lee's Superhumans

Eureka

The Guild

Marvel - Yenilmezler Birliği

Muhteşem Örümcek Adam

Mad

Phineas and Ferb

Superheroes: A Never-Ending Battle

Fangasm

Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload

Hulk and the Agents of S.M.A.S.H.

The Simpsons

Agents of S.H.I.E.L.D.

Hell's Kitchen

Marvel 75 Years: From Pulp to Pop!

Agent Carter

Captain America: 75 Heroic Years

Stan Lee's Lucky Man

Big Hero 6: The Series

VİDEO OYUNLARI

Spider Man

Spider Man 2: Enter Electro

Marvel Ultimate Alliance 2

Marvel Super Hero Squad

Spider Man: Shattered Dimensions

The Amazing Spider Man

Lego Marvel Super Heroes

The Amazing Spider Man: 2

Family Guy: The Quest for Stuff

Lego Marvel Avengers

 

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