Suç makinesi çeteden 10 milyonluk vurgun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Suç makinesi çeteden 10 milyonluk vurgun!
ABONE OL

10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi! Suç makinesi çıktılar

İstanbul'da, 13 ayrı iş yerine girerek toplamda 10 milyon liralık vurgun yapan 2'si kadın 8 kişilik çete çökertildi. Polisin şüphelilerin evine düzenlediği operasyon anları ile çetenin hırsızlık anları kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler suç makinesi çıktı

Son dakika: Suç makinesi çeteden 10 milyonluk vurgun!
Suç makinesi çeteden 10 milyonluk vurgun!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, iş yerlerinden toplamda 10 milyon liralık vurgun yapan 2'si kadın 8 kişilik çete çökertildi. Operasyon anları ile çetenin hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da mart ve haziran ayları içerisinde Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde 13 farklı iş yerinde hırsızlık ve 2 farklı yerde yağmacılık ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çete üyelerinin gündüz saatlerinde dükkanlara girerek değerli gördükleri eşyaları çalarak ortadan kayboldukları belirlendi.

2'Sİ KADIN 8 KİŞİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 2'sinin kadın 8 kişilik çete oldukları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 10 Ağustos'ta bir eve yaptıkları operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen Serdal B.(45), Orhan A.(32), Batuhan A.(31), Onurhan B.(27), Cem Ş.(21), Hasan H.Ç.(24), Zehra T.(26) ve Sultan A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Eve yapılan operasyon anları da polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Cem Ş.'nin 46, Serdal B.'nin 29, Batuhan A.'nın 14, Zehra T.'nin 16, Onurhan B.'nin 12, Orhan A.'nın 11, Hasan H.Ç.'nın 10 ve Sultan A.´'1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdal B., Batuhan A., Onurhan B. ve Orhan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Cem Ş., Hasan H.Ç., Zehra T. ve Sultan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise ek sınav sonuçları tarihi hakkında
GÜNDEM AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
22 Ağustos İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Son dakika: Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak
GÜNDEM Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza!
GÜNDEM Körfezi kirleten gemiye rekor ceza!
KYK yurt başvurusu 2021 ne zaman başlıyor? e-Devlet KYK yurt başvurusu
GÜNDEM Üniversite adaylarının gözü KYK'da!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM YKS tercih sonuçları için geri sayım
Ailesi sinir krizleri geçirdi
GÜNDEM Ailesi sinir krizleri geçirdi
1100 TL yardım başvurusu sorgulama: E-Devlet 1100 TL pandemi yardım başvurusu için TIKLA
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
Adana'da yakalanan DEAŞ'lının telefonunda 'canlı bomba' yeleği yapımı videoları çıktı
GÜNDEM DEAŞ'lı teröristin telefonundan çıktı! 'Canlı bomba' ...
FACİA! Son dakika: Ankara'da zincirleme kaza! 22 yaralı
GÜNDEM Ankara'da zincirleme kaza! 22 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.