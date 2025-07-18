Süleyman Soylu'nun ofisine keşif yapan DHKP-C üyeleri yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

İltisaklı Kurumlardan gelen yazıda DHKP/C Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren Adalet KARATAŞTAN(1997-Malatya doğumlu)_(DHKP/C Terör örgütünden 4 adet kaydı var) isimli şahsın İçişleri Eski Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman SOYLU’nun Beyoğlu ilçesinde bulunan çalışma ofisine yönelik keşif/eylem çalışması yaptığı bildirilmiş;

Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 16.07.2025 günü saat 12:30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesinde Mahir DOĞAN (1995-Zeytinburnu doğumlu) (DHKP/C Terör örgütünden 6 adet kaydı var) isimli şahısla birlikte yakalanmıştır. Şahıslar yakalandığında üzerlerinde bir adet laptop 2 adet SD kart ele geçirilmiş, dijital materyallerin yapılan incelemesinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Ayrıca şahısların üzerlerinden örgütün yayın organı olan Halk Okulu Dergisi çıkmıştır.

REKLAM

Söz konusu ofis çevresinde yapılan kamera incelemelerinde Adalet Karataştan'ın 15.07.2025 günü belediye otobüsü ile gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binerek ayrıldığı, 2 durak sonra indiği durağın karşısındaki bir iş yerine girdiği buradan bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edilmiştir.