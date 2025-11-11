Süreç Komisyonu toplantısı ertelendi
Perşembe günü yapılması planlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'nci toplantısı, askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17'nci toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan askeri uçağın düşmesi nedeniyle ertelendi.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Komisyon olarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı dilendi.
Fotoğraf: AA