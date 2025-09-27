Suriye'den Beşar Esad için tutuklama kararı

Suriye'nin Beşar Esad hakkında 2011'de Dera'da yaşanan olaylarla ilişkili olarak tutuklama kararı çıkardığı bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Beşar Esad'ın işkence, hürriyetten yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlarından tutuklanması emri verildi.

Emir, Şam'daki soruşturma hâkimi tarafından verildi.

AHMED ŞARA BM KONUŞMASINDA VURGU YAPMIŞTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına Beşar Esad rejiminden söz ederek başlamıştı. Şara, konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ben Şam'dan geliyorum. Medeniyetlerin beşiği olan, dünyaya medeniyetin anlamını anlatan, birlikte nasıl yaşanılır, bunu dünyaya öğreten yerden geliyorum. Ancak Suriye 60 yıldır baskıcı bir iktidarın altında yaşadı. Uzun yıllar boyunca adaletsizliğe maruz kaldık. Ancak sonrasında onurumuzu elimize alarak yükseldik. Önceki rejim en kötü işkence yöntemlerini kullandı halkımıza karşı. Kimyasal silahlar kullandı. Bombardımanlar yaptı. Hapishanelerde işkence yaptı. Yerinden etti. Ülkemizi ayırdı, parçaladı. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Önceki rejim 1 milyon masum insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti."