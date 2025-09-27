Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'den Beşar Esad için tutuklama kararı | Dış Haberler

        Suriye'den Beşar Esad için tutuklama kararı

        Suriye'nin Beşar Esad hakkında 2011'de Dera'da yaşanan olaylarla ilişkili olarak tutuklama kararı çıkardığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 17:07 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'den Beşar Esad için tutuklama kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye'nin Beşar Esad hakkında 2011'de Dera'da yaşanan olaylarla ilişkili olarak tutuklama kararı çıkardığı bildirildi.

        Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Beşar Esad'ın işkence, hürriyetten yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlarından tutuklanması emri verildi.

        Emir, Şam'daki soruşturma hâkimi tarafından verildi.

        AHMED ŞARA BM KONUŞMASINDA VURGU YAPMIŞTI

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına Beşar Esad rejiminden söz ederek başlamıştı. Şara, konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

        "Ben Şam'dan geliyorum. Medeniyetlerin beşiği olan, dünyaya medeniyetin anlamını anlatan, birlikte nasıl yaşanılır, bunu dünyaya öğreten yerden geliyorum. Ancak Suriye 60 yıldır baskıcı bir iktidarın altında yaşadı. Uzun yıllar boyunca adaletsizliğe maruz kaldık. Ancak sonrasında onurumuzu elimize alarak yükseldik. Önceki rejim en kötü işkence yöntemlerini kullandı halkımıza karşı. Kimyasal silahlar kullandı. Bombardımanlar yaptı. Hapishanelerde işkence yaptı. Yerinden etti. Ülkemizi ayırdı, parçaladı. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Önceki rejim 1 milyon masum insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti."

        REKLAM

        "HALKA KİMYASAL SİLAHLARLA SALDIRILDI"

        Ahmed Şara, baskıcı rejim altında yaşayan insanların rejimi devirmekten başka şansı olmadığını ifade etmişti:

        "İnsanlara, halka, kadınlara, çocuklara kimyasal silahlar kullanılarak saldırıldı. Bunların hepsi maalesef gerçekleşti. Bu insanların kendilerini örgütlemekten, askeri olarak örgütlenmekten başka şansı yoktu. Suçlu bir rejimi devirmek zorundaydılar."

        Şara, konuşmasının devamında "Kayıplarımıza rağmen galip geldik. Çocuklarımızın geleceği için galip geldik. Mültecilerin geri dönmesi için galip geldik. Uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için galip geldik." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!