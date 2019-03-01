Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in vatandaşlığını iptal etti.

Hamza bin Ladin'in başına dün terör örgütü El Kaide'nin yöneticiliğini yaptığı suçlamasıyla ABD tarafından 1 milyon dolar ödül konulmuştu.