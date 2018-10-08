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Son dakika! Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili iki önemli gelişme!

Son dakika! Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi ikinci kez Dışişleri'ne çağrıldı. Ayrıca Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama izni istediği ifade edildi

08.10.2018 - 13:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan büyükelçisini ikinci kez konsolosluğa çağırdı.

Ayrıca İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama izni istendi.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'yi dün bakanlığa çağırarak, Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada "tam iş birliği içinde olunması" beklentisini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Büyükelçi El-Hireyci'yi dün bakanlığa davet etti.

Kaynaklar, görüşmede, El-Hireyci'ye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir iş birliği içinde olunması" mesajının iletildiğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı'nın geçen salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın, "konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin geçen çarşamba da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 10 dakika önce
    İzin vermezlerse deport edin
  • Misafir 10 dakika önce
    gündemi değiştirmek için başka bişi bulabilirmisiniz? kimin umurunda arap gaztecisiniz bir kelimesini dahi okumuyor kimse haberin. sözde gazetecisiniz dimi
  • Misafir 14 dakika önce
    gecmis olagecmis ola
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