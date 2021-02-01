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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Takibin sonu iğrenç! Sapık kovalamaca sonucu yakalandı
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Korkutan takibin sonu iğrenç! Çığlık çığlığa yardım istedi

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, alışverişe giden genç kız, kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. Genç kız çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı. Polis sapığı kovalamaca sonucu yakaladı. Olay anı bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı

SON DAKİKA: Takibin sonu iğrenç! Sapık kovalamaca sonucu yakalandı
Takibin sonu iğrenç!
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DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, genç kızı takip edip taciz eden K.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı. Olay anı bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan K.O. isimli genç kız, kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. K.O. çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı.

Bu sırada bölgeden geçerken durumu fark eden polis ekibi, genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, kovalamacayla şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli K.A., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada genç kızın tacize uğraması ve ardından yaşanan kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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