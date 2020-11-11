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Son dakika haberler... Beşiktaş'ta taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

İstanbul Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pembe A., taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika: Taksinin çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! - Haberler
AA

Olayda B.D. yönetimindeki taksi, Barbaros Bulvarı Yıldız mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pembe A'ya çarptı.

AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine yakın olan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireler ile 112 motorize ekipleri geldi.

Ekipler yaralı kadına uzun süre müdahale etti. Daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pembe A, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.D ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı.

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