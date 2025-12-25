Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tamirat için çıktı, çatıdan düşerek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tamirat için çıktı, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

        Denizli'de evinin çatısının tamiratını yapmak istediği sırada bir anlık dengesini kaybederek düşen talihsiz adam hayatını kaybetti

        Giriş: 25.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:16
        Çatıdan düşerek can verdi
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısında tamirat sırasında düşüp ağır yaralanan İhsan Ön (47), hastanede yaşamını yitirdi.

        SERT ZEMİNE DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay Merkezefendi ilçesi Yaşilyayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Bulut, kendisine ait evin çatısına tamirat yapmak için çıktı. Çatının tamiratı ile uğraşan Ömer Bulut, bir anlık dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine düştü.

        OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

        Ömer Bulut’un düştüğünü fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Ömer Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ömer Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Ömer Bulut’un cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün ikindi namazına müteakip mahalle caminde kılınacak namazın ardından Yaşilyayla mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

