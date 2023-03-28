"DİNAMİT PATLAMIŞ GİBİ OLDU"

Tanık olduğu anları anlatan Cengiz İpekçi, "Yürüyorduk, arkadaşlara uğramıştık. Büyük bir sesle patlama oldu. Su binanın en üst katına kadar ulaştı, taşları atmaya başladı" dedi. Ali Atalar da "Dinamit patlamış gibi oldu. Taş, toprak, su ile buraya geldi. Bina ve hatta arka kısmında kata su ulaştı. Kaçtık oraya daha yaklaşamıyoruz" diye konuştu.