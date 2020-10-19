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HaberlerDünyaSon dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü! - Haberler
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Türkiye'nin desteğini ilettiği bildirildi.

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü! - Haberler
TBMM Başkanı Şentop, Aliyev ile görüştü!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor.

Şentop, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Türkiye'nin desteğini ilettiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev’in Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Şentop’un başkanlık ettiği heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral yer aldı.

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