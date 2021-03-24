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HaberlerGündemPolitikaSon dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor...
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Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sorularını yanıtlıyor...

Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sorularını yanıtlıyor...

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Şentop'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Konferansın dördüncüsü yapıyoruz. İlki İslamabad, ikincisi Tahran, üçüncüsü İstanbul'da yapıldı. İran İstanbul'daki toplantıya katılmamıştı. Geçen yıl salgın dolayısıyla yapamadık. Çin, Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye, Rusya, Irak dahil oldu. Uzun başlığı var 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantının Güçlendirilmesi'. Suç işleyen uyuşturucu dahil olmak üzere parlamento başkanları olarak ne yapılabileceğine dair... Bu ülkelerin girişimiyle oluyor. Kurumsallaşmış toplantı henüz değil. Bir nevi müzakere zemini. Başka ülkelerden de talep var. Onlarla ilgili kararlar bu toplantılarda alınıyor. Biraz hibrit bir toplantı olacak. Fiziken veya videokonferans yoluyla katılanlar olacak. İyi bir çalışma olacağını düşünüyorum. Meclis Başkanlığının başkanlığından ülkeden heyetler geliyor.

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