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TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya Meclis Başkanı'na taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'daki uçak kazası sonrası Halkın Danışma Meclisi Başkanı Soesatyo'ya taziye telefonu açtı. Şentop, "Ülkeniz ile böyle zor günlerde dayanışma içinde olmaya büyük önem atfediyoruz. Zaman zaman yaşanan doğal afetlerde de daima en önde yardıma koşan ülkelerden olan Türkiye olarak sizlerden gelebilecek herhangi bir yardım talebini karşılamaya her zaman hazırız" dedi

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya Meclis Başkanı'na taziye telefonu
Şentop'tan Endonezya için taziye telefonu
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo'yu telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Şentop, Cakarta'dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucunda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diledi.

Meclis Başkanı Şentop, Endonezya ile böyle zor günlerde dayanışma içinde olmaya büyük önem atfettiklerini belirterek, "Zaman zaman yaşanan doğal afetlerde de daima en önde yardıma koşan ülkelerden olan Türkiye olarak sizlerden gelebilecek herhangi bir yardım talebini karşılamaya her zaman hazırız." dedi.

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN HER ALANDA DERİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şentop, kovid-19 salgınında dahi iki ülke parlamentoları arasında üst düzey temasların kesintisiz şekilde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Zatıalinizi geçtiğimiz kasım ayında ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Ben de önümüzdeki dönemde nazik davetinize icabeten ülkenize ziyarette bulunmayı arzu ediyorum." diye konuştu.

Bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğini, MIKTA, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği gibi çok taraflı parlamenter platformlarda pekiştirmeye hasseten kıymet verdiklerini dile getiren Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz kasım ayında gündeme getirdiğiniz, Müslüman ülkelerin günümüzde karşı karşıya bulunduğu ortak sınamalara yanıt verilmesi amacıyla parlamentolarımız arasında bir danışma mekanizması, Uluslararası Şura Konseyi kurulması teklifini de hayırhahlıkla değerlendireceğiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

"ENDONEZYA'YLA AŞI ÇALIŞMALARI DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

“Kovid-19 salgınının küresel etkilerini azaltmak için, dost ve kardeş Endonezya'yla aşı çalışmaları dahil olmak üzere her türlü iş birliğine hazırız” diyen Şentop, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde, bilhassa savunma sanayi ile uzay ve havacılık sanayi alanlarında iş birliği potansiyelimiz büyüktür. İkili iş birliğimizi daha ileri bir düzeye taşımak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl içinde Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etmek isterim." dedi.

Endonezya'daki FETÖ yapılanmasına da değinen Meclis Başkanı Şentop, “FETÖ’ye karşı Endonezya makamlarının göstereceği iş birliğine büyük önem veriyoruz. Endonezya'da FETÖ bağlantılı 11 okul mevcut” ifadelerini kullandı.

Şentop, Endonezya halkına başsağlığı dileyerek, "Cenabıhak'tan bir daha böyle elim vakalarla karşılaştırmamasını niyaz ediyorum." dedi.

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