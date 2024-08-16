TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
TBMM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis'te toplantı yeter sayısı bulundu
TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı.
TBMM, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı. Meclis'te toplantı yeter sayısına ulaşıldı.
Toplantıya AK Parti ve MHP milletvekilleri katılmadı. Toplantı yeter sayısı sağlanmasının ardından AK Parti milletvekillerinin de Genel Kurul'a katıldı.
Bekir Bozdağ, toplantı yeter sayısının oluştuğunu açıkladı. Görüşmeler sırasında DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Meclis Başkanlığı'nda Bekir Bozdağ'ın olmasına itiraz ederek, usul tartışması açtı. DEVA Partili İdris Şahin'in ardından kürsüye çıkan TİP'li Ahmet Şık'ın açıklamaları sonrası AK Partili vekillerle gerginlik yaşandı. Usul tartışmaları sırasında yaşanan tartışmalardan dolayı oturuma 15 dakika ara verildi.