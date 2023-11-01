Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis ekipleri bazı mağdurların şikayeti üzerine harekete geçti. Borç aldıkları tefeciler tarafından, darp edildiklerini ve gayrimenkullerine el konulduğunu belirten mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

19 ADRESE OPERASYON Polis ekipleri, yüksek faizle borç verdikleri birçok kişinin mal varlığına, darp, tehdit ve baskıyla el koyan şüphelilerin kuyumcu ve galerici görünümünde tefecilik yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmasında organize suç örgütü elebaşının Yaşar Ö. olduğu anlaşıldı. Suç şebekesiyle ilgili haftalarca çalışma yapan ekipler operasyon kararı aldı. Dün sabah Sultanbeyli ve Pendik'te 19 adrese operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI Eş zamanlı düzenlenen operasyon neticesinde; 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; muhtelif çaplarda toplam 6 tabanca ve bu tabancalara ait 9 şarjör, 657 adet mermi, bir kalem tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 45 adet kartuş, 3 milyon lira değerinde çek, 4 milyon 555 bin lira değerinde senet, 15 tapu, çok sayıda araç alım satım ve komisyon sözleşmesi ele geçirildi.