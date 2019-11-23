Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.