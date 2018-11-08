Kaza, saat 19.40'ta Hadımköy TEM Otoyolu gişeler yakınında Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, erkek olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz 1 kişi, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki araçlar bu kişiye çarptı. DHA'nın haberine göre, yoldan geçen ve sürücülerinin fark etmediği birden çok araç, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin üzerinden geçti. Uzun bir süre üzerinden araçların geçtiği cansız beden parçalara ayrıldı. Kazayı fark eden bir TIR sürücüsü, aracıyla yolu kapatıp polise haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 100 metrelik alandan cansız bedene ait parçaları topladı. Parçaların toplanmasının ardından trafik önce kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlandı. Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Cansız bedene ait parçalar Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

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