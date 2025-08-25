Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik durdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        TEM'de kaza! Trafik durdu: 1 ölü, 9 yaralı!

        İstanbul'da, Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde aralarında kamyonun ve 2 otobüsün karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 08:03 Güncelleme: 25.08.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM'de kaza! Trafik durdu: 1 ölü, 9 yaralı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Küçükçekmece'de, TEM Otoyolu Edirne istikametinde, sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

        CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

        AA'daki habere göre aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

        TEM'DE TRAFİK DURDU

        Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"