        Tendürek Geçidi'nde kar küreme aracı devrildi: 2 ölü

        Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında Karayolları'na ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

        Giriş: 03.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:49
        Kar küreme aracı devrildi: 2 ölü
        Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında Karayolları’na ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLDİ

        Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'ndeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışını ardından kara yolunda temizlik çalışması yürüten Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115’inci Erciş Şube Şefliği’ne ait kar küreme aracı, refüje çarpıp, devrildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan Erkan Uzun (44) ile yardımcısı Özgür Yıldız’ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkartılan 2 kişi hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

        #van
        #Son dakika haberler
