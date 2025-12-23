Habertürk
        Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağlayan 10 kişi gözaltında

        Terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağlayan 10 kişi gözaltında

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak 'terörizmin finansmanı' suçunu işlediklerine ve silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıklarına dair deliller elde edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

        Giriş: 23.12.2025 - 08:22 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:22
        Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarıyla ülkede ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam vs.’ açıklamalarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine ve silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıklarına dair deliller elde edilen 10 şüphelinin 23 Aralık 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

        Şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince devam edildiği bildirildi.

