TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mardin'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Mardin'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile TIR, Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde çarpıştı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Melek D. (26) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ayşenur K. (26), Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç. (26) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.