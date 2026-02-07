Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. | Son dakika haberleri

        TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mardin'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:26 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile TIR, Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde çarpıştı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Melek D. (26) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ayşenur K. (26), Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç. (26) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini öldüren polis memurunun çocukları konuştu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i (52) tabancayla öldüren polis memuru Hüseyin Derin'in (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava çiftin çocukları tanık olarak ifade verdi. Ailenin küçük oğlu A.O.D., "Babam daha önce anneme iki kez silah çekti" d...
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!