        Son dakika: Tokat'ta kayıp kadının dere yatağında cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Tokat'ta kayıp kadının dere yatağında cansız bedeni bulundu

        Tokat'ta 62 yaşındaki Kezban Genç kayıp olarak aranıyordu. AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları sonucu sabah saatlerinde dere yatağında Genç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 12:56 Güncelleme: 15.02.2026 - 12:56
        Kayıp kadın dere yatağında ölü bulundu
        Tokat’ta kayıp olarak aranan 62 yaşındaki kadının dere yatağında cansız bedeni bulundu.

        HABER ALINAMIYORDU

        İHA'daki habere göre; Tokat'ın Akbelen köyünde yaşayan Kezban Genç’ten (62) bir süredir haber alınamıyordu.

        GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD’dan 14 personel, 3’ü dalgıç olmak üzere ekipler, 1 dron ve 4 araç katıldı. Jandarma ekipleri ise 150 personel ve 12 araçla çalışmalara destek verdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, köy ve çevresindeki alanlarda yoğun şekilde arama yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda AFAD dalgıçları, sabah saatlerinde dere yatağında Genç'in cansız bedenine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Genç’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
