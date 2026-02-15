Tokat'ta kayıp kadının dere yatağında cansız bedeni bulundu
Tokat'ta 62 yaşındaki Kezban Genç kayıp olarak aranıyordu. AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları sonucu sabah saatlerinde dere yatağında Genç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HABER ALINAMIYORDU
İHA'daki habere göre; Tokat'ın Akbelen köyünde yaşayan Kezban Genç’ten (62) bir süredir haber alınamıyordu.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD’dan 14 personel, 3’ü dalgıç olmak üzere ekipler, 1 dron ve 4 araç katıldı. Jandarma ekipleri ise 150 personel ve 12 araçla çalışmalara destek verdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, köy ve çevresindeki alanlarda yoğun şekilde arama yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda AFAD dalgıçları, sabah saatlerinde dere yatağında Genç'in cansız bedenine ulaşıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Genç’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.