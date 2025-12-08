Tokat'ın Niksar ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren Uzman Çavuş kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'daki habere göre olay; Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 33 yaşındaki Mustafa Palabıyık görevi başında rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palabıyık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

EŞİ 7 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Mustafa Palabıyık'ın evli olduğu, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Palabıyık için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Palabıyık'ın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Palabıyık'ın naaşı memleketi Isparta'ya uğurlandı.