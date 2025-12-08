Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tokat'ta Uzman Çavuş görevi başında kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Tokat'ta Uzman Çavuş görevi başında kalp krizi geçirdi

        Tokat'ta kahreden bir kayıp meydana geldi. Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Palabıyık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görevi başında kalp krizi geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren Uzman Çavuş kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre olay; Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 33 yaşındaki Mustafa Palabıyık görevi başında rahatsızlandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palabıyık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        EŞİ 7 AYLIK HAMİLEYMİŞ

        Mustafa Palabıyık'ın evli olduğu, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

        TÖREN DÜZENLENDİ

        Palabıyık için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Palabıyık'ın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Palabıyık'ın naaşı memleketi Isparta'ya uğurlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKAT
        #sondakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi