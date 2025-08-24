Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı

Trabzon- Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 19.40’da Trabzon Havalimanı'ndan 169 yolcu ve mürettebatla kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağında havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda arıza meydana geldi.

Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan güvenlik önlemleri sonrası uçak, saat 20.18’de Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin yer aldığı yolcular havalimanında beklemeye alındı. Apronda bekletilen uçakta ise teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı. Uçağın acil iniş yaptığı anlar da binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon - Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir” ifadelerine yer verildi.