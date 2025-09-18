Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Trabzon'da feci yangın! Dumanlar yükseldi! | Son dakika haberleri

        Trabzon'da feci yangın! Dumanlar yükseldi!

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alevlere, çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 09:39 Güncelleme: 18.09.2025 - 09:45
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        AA'da yer alan habere göre Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        #son dakika
