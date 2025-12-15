Trabzon'da kayıp olarak aranıyordu, Cansız bedeni bulundu
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan 62 yaşındaki Mehmet Anık'ın evinin yakınındaki dere kenarında cansız bedeni bulundu
Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Anık, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Anık, aramalar sonucunda bugün evinin yakınındaki dere kenarında cansız bedeni bulundu.
Savcılık incelemesinin ardından Anık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.