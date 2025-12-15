Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trabzon'da kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Trabzon'da kayıp olarak aranıyordu, Cansız bedeni bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan 62 yaşındaki Mehmet Anık'ın evinin yakınındaki dere kenarında cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Anık'ın (62), evinin yakınındaki dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Anık, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Anık, aramalar sonucunda bugün evinin yakınındaki dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        Savcılık incelemesinin ardından Anık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sondakika
        #trabzon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?