        Son dakika: Trabzon haberleri: Elektrik direğine çarpan Miraç hayatını kaybetti

        Elektrik direğine çarpan Miraç hayatını kaybetti

        Trabzon'un Maçka ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Miraç Terzi, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:46
        Elektrik direğine çarpan Miraç hayatını kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'un Maçka ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Miraç Terzi, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        KONTROLÜ KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Miraç Terzi’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın içinden çıkarılan Terzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Miraç Terzi, hayatını kaybetti.

        Terzi’nin cenazesi, ikindi vakti Çarşıbaşı ilçesi Yukarı Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

