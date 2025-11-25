Elektrik direğine çarpan Miraç hayatını kaybetti
Trabzon'un Maçka ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Miraç Terzi, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor
KONTROLÜ KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Miraç Terzi’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın içinden çıkarılan Terzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Miraç Terzi, hayatını kaybetti.
Terzi’nin cenazesi, ikindi vakti Çarşıbaşı ilçesi Yukarı Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.