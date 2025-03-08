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        Trabzonspor: 1 - Hatayspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildi. Ligde geçen hafta Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, evinde 5 maç sonra kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 22:25 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:35
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        Trabzonspor evinde kaybetti
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        Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, küme düşme hattındaki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

        Papara Park Stadı'nda mücadelede konuk Atakaş Hatayspor, Görkem Sağlam'ın 22. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

        27. dakikada Sikan'ın sol çaprazdan şutunda top, yere yatan Kilama'nın eline çarptı. Maçın hakemi Alper Akarsu, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterse de daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyerek kararını iptal etti.

        Ev sahibi Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un 42. dakikada kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

        49. dakikada hakem Alper Akarsu, bir kez daha Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak bu karar da VAR'dan döndü.

        Konuk Hatayspor, 65. dakikada Massanga Matondo ile bir kez daha öne geçti: 1-2

        Kalan sürede skor değişmedi ve Hatayspor, güçlü rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Bu sezon ilk kez deplasmanda kazanan Atakaşi Hatayspor, puanını 16'ya çıkardı. Evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

        Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

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