Öne Çıkanlar
Trabzonspor
Futbol
Haberler > Futbol > Son dakika: Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz kararı!

Son dakika: Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla aldı!

Son dakika haberine göre Trabzonspor, alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla geri aldı

11 Eylül 2018 Salı, 20:16:44 | Güncelleme:

7 Eylül Cuma günü alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Burak Yılmaz konusunda sular durulmuyor! Geçen sezondan 400 bin Euro, toplamda ise 850 bin Euro'luk alacağı bulunduğu kaydedilen tecrübeli futbolcu bugün bir açıklama yapmış ve bu konunun parayla alakalı olmadığını dile getirmişti.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla aldı.

Burak Yılmaz'ın alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir açıklama yapmış ve  Hangi düşünce ile federasyona başvurdu. Olay çok taze. Yorum yapabilecek durumda da değilim. Yönetim ile görüşülebilecek bir durum. Başından beri benim söylediğim bir şey var. Bu sadece Trabzonspor’un sıkıntı değil. 6-7 aydır oyuncularına para ödeyemeyen kulüpler var. Fakat nedense geldiğimizden beri benim hatırladığım 10 veya 11. ihbar. Geldiğimiz birinci ayda ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Bunlar olurken 6 aydır para alamayan hiç sesini çıkarmayan oyuncular da var. Bu oyuncularımızdan 2 tanesi de mesela yabancı oyuncumuz. Şöyle düşünüyorlar galiba; ihtarnameyi çekersek bu parayı alırız. Ödenecek para varsa o para ödenir ihtarname çekmeye gerek yok” şeklinde konuşmuştu. 

Burak Yılmaz, kulübün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya bugün tepki göstermişti. Burak Yılmaz, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Sürekli herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum, aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister saygılar sunarım."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.