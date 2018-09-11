7 Eylül Cuma günü alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Burak Yılmaz konusunda sular durulmuyor! Geçen sezondan 400 bin Euro, toplamda ise 850 bin Euro'luk alacağı bulunduğu kaydedilen tecrübeli futbolcu bugün bir açıklama yapmış ve bu konunun parayla alakalı olmadığını dile getirmişti.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla aldı.

Burak Yılmaz'ın alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir açıklama yapmış ve Hangi düşünce ile federasyona başvurdu. Olay çok taze. Yorum yapabilecek durumda da değilim. Yönetim ile görüşülebilecek bir durum. Başından beri benim söylediğim bir şey var. Bu sadece Trabzonspor’un sıkıntı değil. 6-7 aydır oyuncularına para ödeyemeyen kulüpler var. Fakat nedense geldiğimizden beri benim hatırladığım 10 veya 11. ihbar. Geldiğimiz birinci ayda ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Bunlar olurken 6 aydır para alamayan hiç sesini çıkarmayan oyuncular da var. Bu oyuncularımızdan 2 tanesi de mesela yabancı oyuncumuz. Şöyle düşünüyorlar galiba; ihtarnameyi çekersek bu parayı alırız. Ödenecek para varsa o para ödenir ihtarname çekmeye gerek yok” şeklinde konuşmuştu.

Burak Yılmaz, kulübün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya bugün tepki göstermişti. Burak Yılmaz, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Sürekli herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum, aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister saygılar sunarım."

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