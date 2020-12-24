Sabah çile akşam çile! 0:00 / 0:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamuda mesai saatlerindeki değişim virüsle mücadelenin yanı sıra İstanbul'da trafiği de etkiledi. Ancak bu etki umulanın aksine İstanbullulara bilinen trafik çilesini aratmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verileri de bu durumu gözler önüne serdi. Uygulamanın başladığı aralık ayı başından bu yana özellikle sabah ve akşam saatlerinde mesai başlangıç ve bitişinde trafik yoğunluğu ortalama yüzde 80'leri gösterdi.

KAMUNUN YANI SIRA ÖZEL SEKTÖRDE DEĞİŞİME GİTTİ

Habertürk'ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişime gidildi. Karar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 1 Aralık'ta duyuruldu. Buna göre 2 Aralık'tan itibaren Megakent'te kamuda mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde değişti.

TRAFİKTE İSTENİLEN OLMADI

Vali Yerlikaya'nın kamuya yönelik bu duyurusunun ardından birçok şirket de mesai saatlerini 10.00-18.00'den, 07.30-16.30, 8.30-17.30 ve 07.45-16.45 farklı zaman dilimlerinde değiştirmeye başladı. Şirketlerin amacı da kamuda olduğu gibi virüsle mücadeleye desteğin yanında çalışanların Megakent'in trafiğinde vakit kaybetmemelerini sağlamaktı. Ancak pratikte istenilen olmadı. İstanbullular yine o tanıdık trafik keşmekeşinin içinde buldu kendini.

3-4 SAAT YOLDA GEÇİYOR

Zira İstanbul'un sürücülere saç baş yolduran, E-5 ve TEM gibi ana arterlerdeki yoğunluk trafiği yine çileye dönüştürüyor. Sürücüler işlerine ulaşmak için yine eskisi gibi saatler öncesinden yola çıkmalarına rağmen zaman zaman durma noktasına gelen trafiğin içinde kalıyor. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları köprülerdeki geçişlerde de görünüyor. Sabah mesaisi ile başlayıp, akşam mesaisinden kısıtlamaya kadar süren yoğunluk ana kentin bazı noktalarında ana arterlerden taşıp, ara sokaklara kadar uzanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'İ AŞIYOR

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturuyor. Bu durum hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama öncesi ve sonrasında da yaşanıyor. Keşmekeş İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda gözleniyor. Yüzde 70'i düşmeyen yoğunluğun bazı günler yüzde 80'i aştığı görülüyor.

TOPLU ULAŞIMDA DA AYNI MANZARA

Öte yandan metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.