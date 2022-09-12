Okulların açıldığı ilk gün Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'da saat: 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

İstanbul'un her iki yakasında da trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de olabileceği belirtildi.

Yol durumu