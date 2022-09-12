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Trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü!

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da saat: 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü. İstanbul'un her iki yakasında akşam saatlerinde de trafik yoğunluğunun olabileceği belirtildi. Trafik yoğunluğu Avrupa yakasında Şişli, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Avcılar ile Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de yaşandı

Son dakika: Trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü! - İBB trafik yoğunluğu haritası
Trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü!
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HABERTURK.COM

Okulların açıldığı ilk gün Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'da saat: 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

İstanbul'un her iki yakasında da trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de olabileceği belirtildi.

Yol durumu

TOPLU ULAŞIM 14.00'E KADAR ÜCRETSİZ

İBB cuma günü açıkladığı önlemler kapsamında bugün toplu ulaşımın saat 14.00'e kadar ücretsiz olduğunu açıklamıştı.

YOĞUNLUK YAŞANAN NOKTALAR

Trafik yoğunluğu Avrupa yakasında Şişli, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Avcılar ile Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de yaşandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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