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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Roma'da Jose Mourinho'nun biletini kestiği yıldız ismin peşine düştü. İşte son dakika transfer gelişmesi...

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  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Dünya Kupası arasında Süper Lig için hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Sarı-lacivertliler için ocak ayındaki transfer dönemi hareketli geçecek gibi gözüküyor.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler flaş bir ismi gündemine aldı.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Roma'dan ayrılacak olan Rick Karsdorp için devreye girdi. 
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki sağ bekin durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Rick Karsdorp için Süper Lig'den Başakşehir'in de devrede olduğu belirtilirken önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Roma, Karsdorp'u 16 milyon Euro bedelle Feyenoord'dan transfer etmişti.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    MOU KAPIYI GÖSTERDİ!

    Geçtiğimiz haftalarda Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncu ile ilgili çok sert sözler sarf etmişti.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Serie A'nın 14. haftasında Roma deplasmanda Sassuolo'ya konuk olmuştu. Konuk ekip 80. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 öne geçmişti.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Mücadelenin 85. dakikasında Sassuolo'nun bulduğu golle takımlar sahadan birer puanla ayrılmıştı. 
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Portekizli teknik direktörün açıklamaları büyük ses getirmişti.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Mücadelenin ardından karşılaşmanın değerlendirmesini yapması beklenen Mourinho, şunları söylemişti:
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    "Bugün 16 oyuncum forma giydi. 15'inden memnunum, ancak bir kişiden memnun değilim. Kim olduğunu söylemeyeceğim." 
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    "Soyunma odasında da kendisine gerekleri söyledim. Ocak ayında kulüp bulup gidecek"

     
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Deneyimli teknik adamın bahsettiği kişinin Hollandalı oyuncu Rick Karsdorp olduğu ortaya çıktı.
  • Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri

    Karsdorp, Sassuolo mücadelesinde Zeki Çelik'in yerine sonradan oyuna dahil olmuştu.

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