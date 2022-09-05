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Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

Son dakika transfer haberleri... Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü, Leicester City'den ayrılmayı düşünmüyor. Milli futbolcunun önceliği Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi bittiği için takımda kalmak

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  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde...
  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    26 yaşındaki milli futbolcu hocası Brendon Rodgers ile sorunlar yaşıyor. 
  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    Bu sezon sadece bir maçta süren alan Çağlar Söyüncü yine de takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan milli futbolcu, bu süreyi doldurmak istiyor.
  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    2018 yazında 21 milyon Euro'ya Freiburg'tan Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, geçen sezon takımına 41 maçta 1 gol katkısı yapmıştı. 
  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    Bu arada İngiltere Premier Lig'de 6 maçta sadece 1 puan alan Leicester City son sırada yer alıyor. 
  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    Son 5 maçını kaybeden Leicester'da teknik direktör Brendon Rodgers ile yolların ayrılması gündemde. 

     
  • Son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü kararını verdi

    Çağlar Söyüncü'nun süreci zamana yaymasının altında bu ihtimalin olduğu öğrenildi.

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