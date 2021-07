TRT'de yönetim değişikliği Resmi Gazete'de 0:00 / 0:00

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) “Yönetim Kurulu” başlıklı 536. maddesi yeniden düzenlenerek TRT’nin yönetim yapısında değişikliğe gidildi.

YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI 9’A ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı “karar organı”, Genel Müdürlük ise “icra organı” olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla da İbrahim Eren'in 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla boşalan TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

İbrahim Eren, 2013'te TRT Genel Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017'de ise TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştı. Eren, 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl TRT'de görev yaptı.

TRT’NİN YENİ YÖNETİM KURULU

Mükerrer sayıda yer alan kararla TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Doç. Dr. Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel Kurt.

PROF. DR. MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.

"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı görevinde bulan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Sobacı, evli ve iki çocuk babası.

PROF. DR. AHMET ALBAYRAK KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Albayrak, 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.

Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak, çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.

Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödül alan Prof. Dr. Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler vererek, çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.

Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.

TRT'DEKİ GÖREV SÜRESİ SONA EREN İBRAHİM EREN'DEN VEDA MESAJ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) 2013 yılı Temmuz ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10 Temmuz 2017'de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim Eren, görev süresinin dolması nedeniyle sosyal medyadan veda mesajı yayımladı.

Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini her zaman hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köklü bir geçmişi olan TRT'nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev aldığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süre zarfında birlikte çok çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günlerimiz de.

Yaptıklarımızı destekleyenler de oldu eleştirenler de. Destekleyenler, yapılan işlerin arkasındaki çabayı takdir edenler, heyecanımızı paylaşanlar sayesinde motive olduk, tazelendik. Farklı görüşlerini iletenler sayesinde de eksiklerimizi gidermeye gayret ettik ve hep daha iyisi için çalıştık. Bizi destekleyenlere de eleştirenlere de teşekkür ediyorum. Başarılarımız bir ekip çalışmasının sonucuydu. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bir özel teşekkürüm de beni her anlamda fedakarca, koşulsuz destekleyen sevgili eşime ve biricik çocuklarıma, desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime… Sevgi ve saygılarımla."

İbrahim Eren, diğer bir paylaşımda da göreve atanan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı kutladı.

Eren, TRT'de 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl görev yaptı.