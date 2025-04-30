ABD Başkanı Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Çin'le anlaşmaya varmayı umduğunu ifade eden Trump, Çin ürünlerini almadıkları için Çin'de fabrikaların kapandığını dile getirdi. Trump "Bize karşı âdil olana kadar ürünlerini istemiyoruz." dedi.

Trump "Biliyorum ki Çin şu an kötü gidiyor." derken, Çin'le ticaretin azaldığını işaret etti. Trump, dünyanın en büyük kargo gemilerinin yüzde 145'lik tarifeler nedeniyle geri döndüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük bir sıçrama yapacağını ancak önce eski başkan Joe Biden'ın yükünden kurtulmaları gerektiğini belirterek, büyümenin biraz zaman alacağını bildirdi.

Trump, ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldüğüne dair verilerin açıklanmasının ardından Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Bu Biden’ın borsası, Trump'ın değil." ifadesine yer veren Trump, kendisinin 20 Ocak'a kadar görevi devralmadığını anımsattı.

Trump, gümrük vergilerinin yakında devreye gireceğini ve şirketlerin rekor sayılarda ABD'ye geri dönmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz büyük bir sıçrama yapacak, ama önce Biden'ın 'yükünden' kurtulmamız gerekiyor. Bu biraz zaman alacak, tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun."

OTOMOBİLLERDEKİ TARİFELERİ AZALTMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik kararnameye imza attı.

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Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, aynı ithalat kalemi için birden fazla gümrük vergisinin uygulanmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Kararnamede, otomobil ve otomobil parçaları, alüminyum ve çelik ithalatı ile kuzey ve güney sınırlarındaki yasa dışı uyuşturucu akışını engellemeye yönelik getirilen tarifelerin bu kapsamda ele alındığı aktarıldı.

Aynı ithal ürün üzerinde birden fazla tarifenin uygulanması durumunda hangi tarifenin geçerli olacağına dair prosedürün belirlendiği kararnamede, otomobil tarifelerine tabi olan bir ürünün diğer tarifelerden muaf tutulacağı kaydedildi.

Öte yandan bir ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, 3 Mayıs'ta yürürlüğe girecek otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik tarifenin uygulanacağını ancak ABD'de tamamlanan araçların bu vergilerden kısmi bir indirim alabileceğini aktardı.