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        Trump'ın seçim zaferi onaylandı

        ABD Kongresi Donald Trump'ın seçim zaferini onaylayarak 20 Ocak'taki yemin töreninin önünü açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 21:54 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:04
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        Trump'ın seçim zaferi onaylandı
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        Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimi sonuçları, Seçiciler Kurulu oylarının Kongredeki ortak oturumda sayılmasının ardından resmileşti.

        ABD'de son dönemin en önemli başkanlık yarışını kazanan Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasına kısa bir zaman kala, seçim sürecinin son prosedürü Kongredeki ortak oturumla tamamlandı.

        ABD Başkan Yardımcısı ve 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı olan Kamala Harris'in başkanlık ettiği ortak oturumda, eyaletlerin Seçiciler Kurulu (Electoral College) oyları tek tek okundu.

        Prosedürel olarak seçim sonuçlarını resmileştiren oturumda Kongre üyeleri, her eyaletin adının okunmasının ardından kazananı alkışlarken salonda zaman zaman heyecanlı anlar yaşandı.

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        Oy sayımının ardından toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığı resmileşmiş oldu. Demokrat Harris ise seçimlerde olduğu gibi 226 delegenin oyunu aldı.

        538 delegenin oylarının dağıtıldığı oylama sonucunu açıklayan Harris'in, "Trump'ın ABD'nin 47. başkanlığına hak kazandığını" ifade ettiği anlarda üzgün olduğu anlar kameralara yansıdı.

        Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Trump ile seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in kazandığının ilan edilmesiyle ayağa kalkarak alkış tutarken, Demokratlar ise sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı.

        4 yıl önce 6 Ocak 2021'de, Kongredeki ortak oturumda seçim sonuçlarını tescil edecek oturum esnasında yaşanan Kongre baskını Amerikan kamuoyunda büyük tartışmalara ve kırılmalara neden olmuştu.

        2016-2020 yılları arasında da başkanlık yapan ve 2020 seçimlerinde Joe Biden'a karşı kaybeden Trump, 5 Kasım'daki seçimleri Harris karşısında rahat bir şekilde kazanmıştı.

        20 Ocak'ta yemin ederek ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak görev yapacak.

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