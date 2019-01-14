ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da basının Donald Trump'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Bunu ona sormalısınız. Yaptırım veya bu tür şeylerden bahsettiğini tahmin ediyorum" açıklamasında bulundu.

Pompeo, "Trump yönetimi Türkiye'nin Kürtlerin peşine düşmemesi gerektiği konusunda son derece tutarlı bir tutum gösterdi." dedi.

Pompeo, Suriyeli Kürtler için güvenli bölge hakkındaki soruya, "Sınırın güvenliğini nasıl sağlayacağımızı görüşüyoruz" yanıtı verdi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise, "Kaşıkçı cinayetinden sorumlu her bir kişi hesap vermeli" dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını vurgulayarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" dedi.

Trump, "ABD askerinin Suriye'den gecikmiş çekilmeye başladığını, DAEŞ unsurlarını sert bir şekilde vuruyoruz. Bölgeye tekrardan geriye dönmeleri halinde ve toparlanırlarsa, yakındaki üslerimizden yeniden vuracağız. ABD'nin uzun vadeli Suriye'deki DAEŞ'i yok etme politikasından en çok yararlanan Rusya, İran ve Suriye oldu. Askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. Sonu gelmeyen savaşları durduralım" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ