Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunan, aksi halde teröristlerin serbest bırakılacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

Maas, Trump'ın talebinin yerine getirilmesinin son derece zor olacağını söyledi. Almanya merkezli yayın kuruluşu ARD kanalında açıklamalarda bulunan Maas, Almanya vatandaşlığı bulunan militanların geri dönmesinin yasal olduğunu fakat Suriye'nin mevcut durumunda bunu kontrol etmenin mümkün olmadığını belirtti.

TRUMP: YARGILAMALARINI İSTİYORUZ

Trump, paylaşımında, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'lı teröristlerin beklenildiği gibi Avrupa'ya geçmesini görmek istemediklerini belirten Trump, "Çok şey yaptık, çok (para) harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. DEAŞ'ın yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.