Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, haftada 5 bin Rus ve Ukraynalı askerin öldüğü savaşın bitirilmesine ilişkin iki liderle görüşeceğini ifade etti.

Trump, iki liderin yanı sıra NATO üyesi birçok ülke ile de temas hâlinde olacağını dile getirdi.

Trump "Umuyorum ki verimli bir gün olacak ve ateşkes sağlanacak. Hiç olmaması gereken savaş sona erecek. Tanrı hepimizi korusun." dedi.

LAVROV-RUBİO GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin sonuçlarını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ABD tarafının inisiyatifiyle Lavrov ve Rubio telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, tarafların, müzakerelerde savaş esirlerinin değişimi ve ateşkesin sağlanması için gerekli koşullara ilişkin bakış açılarını hazırlaması konusunda mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılayarak, Washington'ın, ileride de Ukrayna krizine çözüm yollarının bulunması konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.