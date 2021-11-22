SON DAKİKA! Trump, Wisconsin'de bir aracın kalabalığa dalmasını "kahredici" olarak niteledi -haberler

Trump'tan Wisconsin yorumu: Kahredici 0:00 / 0:00

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Trump, Waukesha kentinde bir sürücünün SUV aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürmesi sonucu yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Tüm dünyanın bu trajediyi izlediğini vurgulayan Trump, "Bu olay, kahredici, korkunç ve çok iğrenç." ifadelerini kullandı.

Trump, dualarının Waukesha halkıyla olduğunun altını çizerek, "Bu korkunç suça yanıtlar bulmalıyız ve bu şiddet içerikli ve ahlaksız olayların bir daha yaşanmasını engellemeliyiz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada, Waukesha kentinde bir sürücünün aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdüğü görüntüler yer almıştı. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansımıştı.

Waukesha Polis Departmanı, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.