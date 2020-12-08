Türk askeri Bakü'de Zafer Töreni'ne hazırlanıyor! 0:00 / 0:00

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Türk askerleri Dağlık Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek Zafer Törenine hazırlanıyor.

Askeri geçit törenine hazırlanan Türk askerleri Bakü sokaklarında provalarda yer aldı. Türk askerleri, şehrin sokaklarında "şehitler ölmez, vatan bölünmez", ve "her şey şehitler için" sloganlarıyla geçit gerçekleştirdi.

Savaşta yer alan askerlerden 3 bininin geçit yapacağı belirtilen törende, ordunun kullanımı için verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

10 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen Zafer Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ zaferinin ardından 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek.